تسجيل صوتي يهدد برج مراقبة أمريكي بالانتقام لقاسم سليماني

وأفادت شبكة ”سي بي أس“ بأن برج مراقبة الطائرات في نيويورك استقبل تسجيلا صوتيا يحذر من الانتقام لاغتيال قاسم سليماني، حيث جاء في التسجيل ”إننا سوف نستهدف مبنى الكونغرس يوم الأربعاء، انتقاما لاغتيال قاسم سليماني“.رأت الشبكة الإخبارية أن ”السلطات الأمريكية لا تستقبل التهديد المنسوب للتسجيل الصوتي على محمل الجد، وتعمل في الوقت الراهن على التحقيق في ما قد يكون اختراقا لنظام إرسال الموجات الهوائية لبرج المراقبة في نيويورك“.وتأتي رسالة التهديد المذكورة باستهداف الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء بالتزامن مع إعلان الكونغرس رسميا عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.وكانت إيران قد أطلقت تهديدات متكررة على لسان كبار قادتها السياسيين والعسكريين، انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.