بادين يُعلّق على اقتحام مبنى الكونغرس ويوجه دعوة إلى ترامب

وقال بايدن تعليقاً على أحداث الاقتحام، إن "هذا اعتداء على ممثلي الشعب الذين أدوا القسم لحماية المصلحة العامة ويشكلون قلب الديمقراطية"، لافتاً إلى أن "هذا اعتداء على شعبنا وديمقراطيتنا وعلى من يحميها وعلى أقدس المؤسسات الأمريكية".وأضاف بايدن أن "مشاهد الفوضى لا تعكس أمريكا الحقيقية ويجب أن تنتهي الآن ومن قاموا بها متطرفون خارجون عن القانون"، مؤكداً أن "على ترامب التحلي بالمسؤولية والخروج لإيقاف الفوضى".وتابع قائلاً إن "ما حدث لا يمت للاحتجاج بصلة وأنا مصدوم بشكل كبير لوصول أمريكا إلى هذا الوضع"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "التصديق على نتائج المجمع الانتخابي يجب أن يكون مقدسا للديمقراطية الأمريكية".