ترامب مخاطباً أنصاره: أشعر بألمكم ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، كلمة إلى أنصاره بعد اقتحامهم مبنى الكونغرس، داعياً إياهم إلى العودة لمنازلهم واحترام الأمن والقانون.

وقال ترامب في كلمته المسجّلة، إن "الانتخابات كانت مزورة ولكننا نريد السلام"، مستدركاً "كان لدينا انتخابات وسرقت منا والجميع يعلم ذلك ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم الآن ويجب أن نحقق السلام".



وتابع ترامب: "يجب أن يحل النظام ونحترم قوات إنفاذ القانون ولا نريد التسبب بالأذى لأحد ونمر بفترة عصيبة"، مضيفاً: "عودوا إلى منازلكم وعلينا أن نحترم الأمن والقانون فنحن نتجاوز مرحلة صعبة".