عمدة واشنطن تعلن نشر قوات الشرطة والحرس الوطني في العاصمة الأميركية

أعلنت عمدة واشنطن ميوريل باوزير، الخميس، عن نشر قوات الشرطة والحرس الوطني في العاصمة الأميركية، عقب اقتحام متظاهرين مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس، فيما أكدت العزم على محاسبة جميع المتسببين بأعمال الشغب وفرض الأمن والنظام.
وقالت باوزير تعليقاً على اقتحام مبنى الكونغرس، إنه "بدأ نشر قوات الشرطة والحرس الوطني في مدينة واشنطن، وأشكر الولايات التي أرسلت قوات الأمن إلى العاصمة".
وأضافت أن "قوات الأمن تحركت بالتوازي مع تحول مسار حشود المتظاهرين نحو الكونغرس".
وأشارت باوزير إلى أنه "ستتم محاسبة جميع المتسببين بأعمال الشغب وسيتم فرض الأمن والنظام".