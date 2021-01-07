مواقع التواصل الاجتماعي تعلق حسابات ترامب وسط فوضى اقتحام الكونغرس

علقت شركتا Twitter و Facebook حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤقتا، بينما سارعت شركات التكنولوجيا العملاقة للتصدي لمزاعمه التي لا تستند إلى أدلة بشأن انتخابات الرئاسة، وسط أعمال شغب في العاصمة.

وأخفت Twitter ثلاث تغريدات لترامب وطلبت حذفها "نتيجة الوضع العنيف المستمر وغير المسبوق في العاصمة واشنطن" بعدما اقتحم محتجون مؤيدون لترامب مبنى الكونغرس في محاولة لإجبار الكونغرس على تعطيل تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال Facebook في وقت لاحق إنه "سيمنع صفحة ترامب من وضع منشورات لمدة 24 ساعة بسبب انتهاكين اثنين لسياسة الموقع".

وقال Twitter إنه علق حساب ترامب لمدة 12 ساعة، وإنه إذا لم يتم حذف التغريدات فسيظل الحساب مقفلا، وهو ما يعني أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا الحساب. وأضافت في تغريدة أيضا أن أي انتهاكات في المستقبل للقواعد ستؤدي إلى تعليق الحساب بشكل دائم.

وحذفت شركة Facebook وشركة Youtube، تسجيلا مصورا لترامب واصل فيه تقديم مزاعم بلا سند بأن الانتخابات قد زُورت، رغم أنه طالب المحتجين بالانصراف.

وقال آدم موسيري، رئيس موقع Instagram، إنه تم حذف الفيديو من انستجرام أيضا وإن حساب الرئيس عليه سيظل معلقا لمدة 24 ساعة.

وكانت Facebook وTwitter قد وضعتها تحذيرات واتخذتا إجراءات في البداية لإبطاء انتشار الفيديو.