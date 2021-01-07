الكونغرس يصادق رسمياً على فوز بايدن بالرئاسة الأميركية

صادق الكونغرس الأميركي بغرفتيه، صباح الخميس، على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، بعد جلسة طويلة انفضت لفترة من الوقت بسبب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مقر المجلس.

وأعلن نائب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته مايك بنس، نتائج مصادقة الكونغرس، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ.



وكان من المفترض أن يصوت الكونغرس على نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر، الثلاثاء، لكنها تأجلت حتى فجر الأربعاء، بسبب أعمال العنف التي وقعت في مبنى البرلمان واعتراض عدد من المشرعين الجمهوريين على نتائج بعض الولايات، لكن هذه المحاولات فشلت.