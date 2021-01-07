تعليقاً على فوضى الكونغرس... إعلامية عالمية تطالب بعودة "الآثار العراقية المنهوبة" (صورة)

على وقع الاحتجاجات في أميركا وفوضى اقتحام مبنى الكونغرس، غردت الصحافية العراقية والعالمية هند حسان مستعينة بصورة تظهر الفوضى داخل بهو الكونغرس.

وكتبت هند: "على أمل أن تظهر هذه القطع الأثرية الأميركية المنهوبة في المتحف الوطني العراقي ببغداد، وأن يتم الاحتفاظ بها هناك إلى أجل غير مسمى لحمايتها، وكذلك من أجل متعة المشاهدة الثقافية للسكان المحليين."

Hoping these looted American artifacts turn up on display in Baghdad's National Museum of Iraq and are kept there indefinitely for protection as well as for the cultural viewing pleasure of locals. pic.twitter.com/EwWK9Saewx — Hind Hassan (@HindHassanNews) January 6, 2021

وتفاعل الناشطون على موقع تويتر مع هذه التغريدة التي تحمل صورة أحد المواطنين يحمل منصة الرئيس ويخرج بها، معتبرينها أنها تمثل رأيهم ووجهة نظرهم. وعلّق الصحافي أحمر خان قائلا: أفضل تغريدة اليوم!

وفي سياق التعليقات، كان من اللافت تعليق أحد الأشخاص يظهر فيه الصورة نفسها، تقابلها صورة المنصة ذاتها معروضة للبيع على احد المتاجر الالكترونية الاميركية بقيمة 28 ألف دولار أميركي. وعلّق عليها بالقول: كل الاحترام.

Respect the grind pic.twitter.com/oIC3W3lwAd — Gettin’ High Off Life (and drugs too)🌹 (@TheGrantelope) January 7, 2021

يشار الى انه تزامنا مع جلسة مشتركة لمجلس الشيوخ والنواب للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس وتمكنوا من الدخول الى قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها، لتأكيد رفضهم الاعتراف بنتائج الانتخابات وبالتالي هزيمة ترامب.

وعمّت الفوضى مبنى الكونغرس، وحصل تشابك مع القوى الأمنية. ونتيجة لذلك أعلنت عمدة واشنطن، عشية الأربعاء، حظر تجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن.