كورونا في أميركا.. تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الجائحة

أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة سجلت 3865 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ بدء التفشي.
ووفقاً لبيانات الجامعة، فقد تجاوز بذلك العدد الإجمالي للوفيات الـ361 ألفا، في وقت تسجل السلطات الصحية في البلاد، ما معدله 200 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا.
وأمرت السلطات الصحية في كاليفورنيا، المستشفيات في أكثر من 12 مقاطعة في جنوب ووسط الولاية تعج بمرضى "كوفيد-19" بتعليق العمليات الجراحية الاختيارية لثلاثة أسابيع على الأقل.
وينطبق الأمر، الذي أصدرته وزارة الصحة العامة بالولاية في وقت متأخر أمس، على 14 مقاطعة بينها لوس أنجلس وأورانج وسان دييغو حيث تتعرض طاقة رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات لضغوط شديدة.