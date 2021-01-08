ابنة نائب ترامب تهنئ بايدن: الغوغائيون لا يفوزون

وكتبت شارلوت بينس في تغريدة عبر "تويتر": "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس".وأكدت أنها كانت في مبنى الكابيتول مع والدتها عندما اندلعت أعمال الشغب يوم الأربعاء، وأنها لم تغادر المبنى. وقالت: "الغوغائيون لا يفوزون".وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، هاجم نائبه مايك بينس على "تويتر" يوم الأربعاء بعد أن أعلن بينس أنه لن يتدخل في التصديق على الأصوات الانتخابية، قائلا إن "بينس لم يكن لديه الشجاعة للدفاع عن بلاده.