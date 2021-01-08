الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على الفياض وتوجه له اتهاماً

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقالت الوزارة، إن "الفياض متهم بانتهاكات حقوقية وقمع للمتظاهرين في أكتوبر 2019".



وتابعت ان "الحشد الشعبي يواصل التعرض للناشطين والداعين لانتخابات نزيهة".