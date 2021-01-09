بريطانيا تتجاوز عتبة ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 59937، ليصل إلى مستوى 3017409 حالات.وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لمؤشر الإصابات اليومية، الذي بلغ يوم 5 يناير 60916 حالة، وفي 6 يناير 62322، وفي 7 يناير 52618، وفي 8 يناير 68053، ما يمثل حصيلة قياسية.كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 1035 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 80868 متوفيا.وتشير هذه البيانات إلى تراجع لعدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد حيث بلغ هذا المؤشر يوم 5 يناير 830 حالة، وفي 6 يناير 1041، وفي7 يناير 1162، واصلا إلى مستوى غير مسبوق يوم 8 يناير بـ1325 حالة.