الولايات المتحدة تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

وأفادت آخر الإحصاءات بتسجيل 294 ألف إصابة على الأقل بفيروس كورونا في الولايات المتحدة؛ في أعلى زيادة يومية منذ بداية الجائحة، كما أفاد إحصاء لوكالة رويترز بأن عدد الوفيات في الولايات المتحدة اقترب من 4 آلاف على الأقل في اليوم نفسه.ووصل بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى نحو 22 مليونا و368 ألفا منذ بدء انتشار الجائحة.ولم يتجاوز عدد الذين أخذوا اللقاح ضد الفيروس 6 ملايين، وهو رقم أدنى بكثير مما كانت تأمل السلطات إنجازه.