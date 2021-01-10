خلال 24 ساعة.. أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا في دولة أوروبية

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18627 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2276491.وتشهد إيطاليا بالتالي تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية الذي بلغ يوم 6 يناير 20331 حالة، وفي 7 يناير 18020، وفي 8 يناير 17533، وفي 9 يناير 19978.كما أضافت الوزارة أنها رصدت 361 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 78755 متوفيا.