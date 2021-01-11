الاتحاد الأوروبي: محاولات الهجرة غير القانونية لأوروبا في 2020 هي الأدنى منذ 2013

وأوضحت أن "عدد حالات العبور غير القانوني للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي المكتشفة تدنت بنسبة 13 بالمائة العام الماضي بحوالي 124 ألف حالة".واعتبرت "فرونتيكس" أن لهذا التدني علاقة وطيدة و"إلى حد كبير بتأثير القيود المتعلقة بكوفيد 19 المعتمدة في عدة بلدان".وأضافت الوكالة بأن عدد محاولات العبور غير القانونية المسجَّلة إلى الاتحاد الأوروبي، بالتالي، "هو الأدنى (...) منذ 2013".