أميركا تؤكد مقتل الرجل الثاني في "القاعدة"

وقال بومبيو، في كلمة ألقاها في نادي الصحافة الوطني بواشنطن، إن المصري، المطلوب لقتله أمريكيين في تفجيرات إفريقيا عام 1998، "قتل في 7 أغسطس 2020".وصرح وزير الخارجية الأميركي بأن "القاعدة ركزت في الآونة الأخيرة قيادتها داخل طهران"، مشيرا إلى أن "نوابا عن زعيم التنظيم، أيمن الظواهري، يتواجدون هناك حاليا".كما أكد بومبيو أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 2 من قادة القاعدة المتمركزين في إيران، و3 من قادة كتائب التنظيم الكردية".