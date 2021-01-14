Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الحلبوسي ووزير التخطيط يبحثان إمكانية تنفيذ التعداد نهاية العام الجاري
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

سناب شات يغلق حساب ترامب نهائيا

دوليات

2021-01-14 | 01:28
سناب شات يغلق حساب ترامب نهائيا
358 مشاهدة

انضم تطبيق سناب شات، إلى كبار مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، وقام، بحظر حساب الرئيس ترامب، نهائيا، بحسب بيان للشركة نقلته شبكة "س أن أن" الأميركية.

وتأتي عملية الحظر وسط اتهامات لترامب بمخالفة قواعد تلك المنصات، في أعقاب اقتحام عدد من مناصري ترامب، الأربعاء الماضي، مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط.
 
وقال متحدث باسم سناب شات، في بيان "لقد أعلنا الأسبوع الماضي تعليقا لأجل غير مسمى لحساب سناب شات الخاص بالرئيس ترامب، وعكفنا على إجراء تقييم طويل المدى يخدم مصلحة مجتمع سناب شات. حرصا على السلامة العامة، واستنادا لمحاولات ترامب نشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، وهي انتهاكات واضحة لقواعدنا، اتخذنا قرارا بإغلاق حسابه نهائيا".
 
وكان تويتر قد أغلق حساب ترامب الذي كان يتابعه حوالي 88 مليون شخص، بعد تصريحاته عن وجود "مؤامرة" بشأن تزوير الانتخابات، وبعد اقتحام المبنى التابع للكونغرس.
 
وقال موقع تويتر إنه وبعد مراجعة تغريدات حديثة لترامب والسياق المحيط بها، فقد "قمنا بإغلاق الحساب بشكل دائم بسبب مخاوف من حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وأوضح فيسبوك أنه سيمنع حساب ترامب من النشر لما تبقى على الأقل من فترة ولايته في المنصب وربما "إلى أجل غير مسمى".
 
بينما قال موقع يوتيوب، الثلاثاء، إنه سيعلق قناة ترامب لمدة أسبوع على الأقل، وربما لفترة أطول.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:14 | 2021-01-14 08:14
10:40 | 2021-01-14 10:40
10:40 | 2021-01-14 10:40
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
قرارات جديدة للجنة العليا للصحة والسلامة
24.69%
14:25 | 2021-01-13
قرارات جديدة للجنة العليا للصحة والسلامة
14:25 | 2021-01-13
المالية النيابية تعلق بشأن تأمين رواتب الشهر الحالي
18.14%
01:09 | 2021-01-13
المالية النيابية تعلق بشأن تأمين رواتب الشهر الحالي
01:09 | 2021-01-13
مدير المرور يوجه بحجز فئتين من المركبات
17.81%
12:29 | 2021-01-13
مدير المرور يوجه بحجز فئتين من المركبات
12:29 | 2021-01-13
ارتفاع الدولار بالاسواق العراقية لليوم الاربعاء
15.13%
03:15 | 2021-01-13
ارتفاع الدولار بالاسواق العراقية لليوم الاربعاء
03:15 | 2021-01-13
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة منها يخص البطاقة البايومترية
13.02%
13:08 | 2021-01-12
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة منها يخص البطاقة البايومترية
13:08 | 2021-01-12
قرار جديد للعراقيين المسافرين الى لبنان
11.21%
01:13 | 2021-01-13
قرار جديد للعراقيين المسافرين الى لبنان
01:13 | 2021-01-13
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.