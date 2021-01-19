"انفجار جليدي" في الصحراء الكبرى... مشاهد لا تصدّق!

تعرضت الصحراء الكبرى لما يشبه "انفجارا جليديا" مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، كما غطت الثلوج أجزاء من السعودية مع وصول درجات الحرارة إلى -2 درجة مئوية.





والتقط المصور كريم بوشاتة صورا للإبل بعد تساقط الثلوج في منطقة تبوك شمال غرب السعودية. وشهدت المنطقة - القريبة من الحدود مع الأردن - طقسا غير عادي هذا الشهر.

Sahara desert hit by icy blast as snow blankets parts of Saudi Arabia https://t.co/SSZTOeX98r pic.twitter.com/9LZq7YuINi — New York Post (@nypost) January 19, 2021

ويمكن أن تشهد المملكة الصحراوية ارتفاعات تصل إلى 50 درجة مئوية خلال الموسم الحار، ولكن درجات الحرارة هذا الشهر انخفضت إلى ما دون الصفر.



وتساقطت الثلوج بالقرب من بلدة عين الصفراء الصحراوية في الجزائر هذا الأسبوع.

PHOTOS. Un troupeau de moutons sur des dunes enneigées à Ain Sefra. Les photos ont été prises cette semaine par Karim Bouchetata. pic.twitter.com/F9LO8iOnIS — Visas Voyages Algérie (@AlgerieVisas) January 18, 2021