Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
دمشق تتهم واشنطن بنقل 70 "إرهابياً" من الحسكة إلى التنف
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالفيديو: ميلانيا ترامب تودع البيت الابيض

دوليات

2021-01-19 | 16:00
بالفيديو: ميلانيا ترامب تودع البيت الابيض
المصدر:
سبوتنيك
10,866 مشاهدة

حرصت سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، على توجيه رسالة وداع مصورة قبل يومين من مغادرتها البيت الأبيض، وذلك بعد خسارة زوجها، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانتخابات أمام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأكدت ميلانيا ترامب في بداية رسالتها التي نشرها الموقع الرسمي للبيت الأبيض أنها "نالت أعظم شرف في حياتها بأن تخدم كسيدة أولى للولايات المتحدة، وأنها شعرت بالإلهام من الأمريكيين الرائعين في جميع أنحاء البلاد الذين يرقون بمجتمعاتنا من خلال لطفهم وشجاعتهم وخيرهم".

بعدها وجهت ترامب الشكر إلى كل العاملين في الخدمة الوطنية قائلة: "أفكر في كل الأشخاص الذين أبهروني بقصصهم الرائعة عن الحب والوطنية والإرادة، وأرى وجوه الجنود الشبان الشجعان الذين أخبروني بفخر كم يحبون خدمة هذا البلد، وإلى كل فرد في الخدمة ولعائلاتنا العسكرية الرائعة: أنتم أبطال، وستظلون دائما في أفكاري وصلواتي، إنني أفكر في جميع أعضاء إنفاذ القانون الذين يحيوننا أينما ذهبنا وفي كل ساعة من كل يوم يقفون في الحراسة للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة، ونحن ندين لهم إلى الأبد".
 
وتطرقت ميلانيا ترامب بعد ذلك إلى زياراتها الميدانية والمجتمعية وكيف ألمهمتها قائلة: "لقد تأثرت بأطفال زرتهم في المستشفيات ومراكز الرعاية البديلة، حتى أثناء محاربة الأمراض الصعبة أو مواجهة التحديات، فإنهم يجلبون مثل هذه البهجة لكل شخص يقابلونه، إنني أتذكر الأمهات اللواتي قاومن مرض إدمان المواد الأفيونية وتغلبن على صعوبات لا تصدق من أجل حب أطفالهن، عندما أفكر في هذه التجارب الهادفة أشعر بالتواضع لأنني أتيحت لي الفرصة لتمثيل أمة بهذا النوع والكرم".

كما شكرت ترامب مقدمي الرعاية الصحية خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد: "مع استمرار العالم في مواجهة جائحة (كوفيد-19)، أود أن أشكر جميع الممرضات والأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية وعمال التصنيع وسائقي الشاحنات وغيرهم الكثير ممن يعملون لإنقاذ الأرواح، إننا نحزن على العائلات التي فقدت أحباءها بسبب الوباء، كل حياة ثمينة، وأطلب من جميع الأمريكيين توخي الحذر والحس السليم لحماية الضعفاء حيث يتم الآن تسليم ملايين اللقاحات، وفي خضم هذه الأزمة رأينا أفضل ما في أمريكا يتألق، إذ قام الطلاب بعمل بطاقات بريدية وتسليم مواد البقالة لكبار السن لدينا، وعمل المعلمون مرتين بجد للحفاظ على تعلم أطفالنا، واجتمعت العائلات لتقديم الوجبات والإمدادات والراحة والصداقة لمن هم بحاجة إليها. كن شغوفا في كل ما تفعله ولكن تذكر دائما أن العنف ليس هو الحل أبدا ولن يتم تبريره أبدا".
 
 
ولم تنسى ميلانيا ترامب الحديث عن مبادرتها "Be Best" لمحاربة التنمر بين الأطفال قائللة: "عندما جئت إلى البيت الأبيض فكرت في المسؤولية التي شعرت بها دائما كأم لتشجيع وإعطاء القوة وتعليم قيم اللطف. من واجبنا كبالغين وآباء ضمان حصول الأطفال على أفضل الفرص لعيش حياة صحية ومرضية، وكان شغفي بمساعدة الأطفال على النجاح هو الدافع وراء مبادرتي السياسية بصفتي السيدة الأولى، لقد أطلقت "Be Best" للتأكد من أننا كأمريكيين نبذل كل ما في وسعنا لرعاية الجيل القادم".

وتابعت: "ركزت "Be Best" على 3 ركائز: الرفاهية والسلامة على الإنترنت وإساءة استخدام المواد الأفيونية، وفي بضع سنوات قصيرة قمت برفع مستوى الوعي حول كيفية الحفاظ على أمان الأطفال على الإنترنت؛ لقد أحرزنا تقدما مذهلا بشأن وباء المخدرات في بلادنا وكيف يؤثر على حياة الأطفال حديثي الولادة والأسر، وأعطينا صوتا لأطفالنا الأكثر ضعفا في نظام الرعاية بالتبني".

وأردفت: "على الصعيد الدولي، تطورت مبادرة "Be Best" إلى منصة تشجع قادة العالم على مناقشة القضايا التي تؤثر على حياة الأطفال وتسمح لهم بمشاركة الحلول، لقد تشرفت بتمثيل الشعب الأمريكي في الخارج، وأقدر كل تجربة من تجاربي والأشخاص الملهمين الذين قابلتهم على طول الطريق. وبينما أقول وداعا لدوري بصفتي السيدة الأولى، أتمنى بإخلاص أن يقوم كل أمريكي بدوره لتعليم أطفالنا ما يعنيه أن تكون أفضل، وأطلب من الآباء أن يثقفوا أطفالهم عن الأبطال الشجعان غير الأنانيين الذين عملوا وضحوا لجعل هذا البلد أرض الأحرار، وأن يكونوا قدوة يحتذى بهم ويهتموا بالآخرين في مجتمهم".

وأضافت في نصائحها: "لا تغفل عن استقامتك وقيمك، واستغل كل فرصة لإظهار الاعتبار لشخص آخر وبناء عادات جيدة في حياتك اليومية، وفي كل الظروف أطلب من كل أمريكي أن يكون سفيرا لـ"Be Best" للتركيز على ما يوحدنا لكي نسمو فوق ما يفرقنا، لكي نختار دائما الحب على الكراهية، والسلام على العنف، والآخرين أمامك، ومعا كأسرة وطنية واحدة يمكننا أن نستمر في أن نكون نور الأمل للأجيال القادمة، وأن نواصل إرث أمريكا في رفع أمتنا إلى آفاق أعلى من خلال روح الشجاعة والخير والإيمان".

وفي ختام رسالة وداعها، أنهت ميلانيا ترامب حديثها بهذه الكلمات: "لا توجد كلمات تعبر عن عمق امتناني لامتياز خدمتي كسيدة أولى لك. إلى كل شعب هذا البلد: ستبقون في قلبي إلى الأبد، شكرا لكم، بارك الله فيكم وبارك الله في الولايات المتحدة".

وكانت تقارير أمريكية كشفت، الخميس الماضي، أن ميلانيا ترامب لم تلتق جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وذلك مع اقتراب يوم تنصيبه كرئيس جديد للولايات المتحدة.

ولم تجر ميلانيا ترامب أي اتصالات مع جيل بايدن، كما أنها لم تواصل عملها في مبادرتها الخاصة "Be Best" بعد هزيمة زوجها في الانتخابات الرئاسية، والتي كانت أطلقتها لمكافحة التنمر بين الأطفال، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتواجه ميلانيا ترامب اتهاما مماثلا لاتهام زوجها دونالد ترامب بالتنازل عن أي مسؤوليات مرتبطة بأدوارها الرسمية، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الأسبوع الماضي، أنه لن يحضر حفل تنصيب جو بايدن غدا الأربعاء 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ليرد الأخير عليه بأن هذا "أمر جيد"، وأن تجاهل تقليد حضور الرئيس المنتهية ولايته كان "واحدا من الأمور القليلة جدا التي اتفق عليها معه"، بحسب تعبيره.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

دوليات

علم وعالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:14 | 2021-01-20 06:14
06:01 | 2021-01-20 06:01
05:58 | 2021-01-20 05:58
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
ارتفاع الاصابات مجددا.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق
20.48%
08:36 | 2021-01-18
ارتفاع الاصابات مجددا.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق
08:36 | 2021-01-18
ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
20.28%
03:41 | 2021-01-19
ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:41 | 2021-01-19
بين افرادها نساء.. اعتقال عصابة سرقت مصرفا في بغداد
15.87%
07:39 | 2021-01-18
بين افرادها نساء.. اعتقال عصابة سرقت مصرفا في بغداد
07:39 | 2021-01-18
مصدر أمني يوضح طبيعة الانفجار الذي سُمع دويه وسط بغداد
15.64%
11:07 | 2021-01-18
مصدر أمني يوضح طبيعة الانفجار الذي سُمع دويه وسط بغداد
11:07 | 2021-01-18
قانون جديد للحصول على الجنسية الأميركية في أول أيام بايدن
14.2%
08:30 | 2021-01-19
قانون جديد للحصول على الجنسية الأميركية في أول أيام بايدن
08:30 | 2021-01-19
مصرف الرافدين يرفع فائدة حسابات التوفير إلى 5 بالمئة والودائع الثابتة إلى 7
13.52%
07:04 | 2021-01-18
مصرف الرافدين يرفع فائدة حسابات التوفير إلى 5 بالمئة والودائع الثابتة إلى 7
07:04 | 2021-01-18
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.