أكبر سفينة خشبية في العالم ترسو في عُمان

استقبلت مرافي بميناء خصب اليوم أكبر سفينة خشبية "لنش" في العالم، السفينة "عبيد"، بحضور سعادة الدكتور الشيخ / والي خصب pic.twitter.com/lT7vADy6v5 — MARAFI | مرافي (@MarafiAsyad) January 18, 2021

تحت رعاية سعادة الشيخ د سعيد الحارثي والي خصب وبحضور مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة استقبل ميناء خصب الذي تديرة شركة مرافئ اسياد @MarafiAsyad السفينة الخشبية "عبيد" والمصنفة كأكبر سفينة خشبية في العالم pic.twitter.com/ldomI39pYh — غرفة تجارة مسندم (@musandamchamber) January 18, 2021

وقال حساب مرافي (شركة تشغيل وإدارة الموانئ العمانية) في تغريدة عبر موقع التواصل "تويتر": استقبلت مرافي بميناء خصب اليوم أكبر سفينة خشبية "لنش" في العالم، السفينة "عبيد".ودخلت "عبيد" موسوعة غينيس كأكبر سفينة خشبية عربية في العالم بطول 91.47 مترا طولًا (يعادل طول ملعب كرة قدم أميركية) ويبلغ عرضها20.41 مترا (يساوي نصف طول ملعب من النوع نفسه) حسب الموسوعة.وسميت السفينة باسم "عبيد" نسبة إلى عبيد جمعة بن ماجد الفلاسي، وهو بحّار وصانع سفن إماراتي، بحسب ما نشرته "غينيس" على إنستغرام.