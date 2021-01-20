كتلة قطبية تتجه الى السعودية... والعلماء يحذرون!

يحذر علماء فلك من تعرض المملكة العربية السعودية لموجة برد قارس يمكن أن تسبب الإصابة بالإنفلونزا، حيث من المقرر أن تستمر على مدى أيام.





ذكرت ذلك صحيفة "سبق" السعودية، يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن جمعية "آفاق" لعلوم الفلك حذرت من أن المملكة على موعد مع كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، مشيرة إلى أنها مندفعة من شرق البحر الأبيض المتوسط وتتحرك في اتجاه المملكة.