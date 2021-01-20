بالفيديو استعدادا لحفل تنصيب بايدن تاهب امني غير مسبوق في واشنطن

ساعات قليلة تفصل الولايات المتحدة الامريكية عن حدث مهم سيؤدي ربما الى تغيير سياستها تجاه العالم بعد مجئ جو بايدن الى سدة الحكم الذي يختلف كثيراً عن سياسية سابقه دونالد ترامب لكن حفل التنصيب سيكون مختلفاً بشكل كبير بسبب المخاوف الامنية بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها واشنطنستكون مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـسادس والاربعين للولايات المتحدة، مختلفة بشكل كبير عن كل مراسم التنصيب السابقة؛ نظرا للاحترازات الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا، والمخاوف الأمنية المتزايدة بعد اقتحام الموالين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول وبداية ستغيب الحشود الكبيرة من المواطنين ممن كانوا يحرصون على المشاركة في مشاهدة مراسم التنصيب كل اربع سنوات، كما يتوقع أن يغيب عن المراسم الرئيس ترامب، ولا يؤثر عدم حضوره إذ سيصبح رئيسا سابقا للولايات المتحدة، ووجود الرئيس السابق في المراسم عرف سياسي غير ملزم واشارت التقارير إلى مغادرته واشنطن مبكرا صباح يوم التنصيب وكانت العاصمة واشنطن قد أعلنت رفع درجة التأهب الأمني مع اقتراب موعد التنصيب الرئاسي وستكون هناك ترتيبات أمنية لم تشهدها مراسم تنصيب أي رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة.حيث تم الاستعانة بأكثر من 25 ألف جندي من قوات الحرس الوطني لعدة ولايات استجابة للمخاوف الأمنية وأغلقت منطقة قلب العاصمة، التي تشمل المول الوطني أمام الجمهور، وحظرت المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض ومباني الكونغرس والشوارع المحيطة بهما وكان موظفو الكابيتول تلقوا رسالة مفادها أن "جميع المباني داخل مجمع الكابيتول تحت تهديد أمني خارجي، لا يسمح بالدخول أو الخروج ويجب الابتعاد عن النوافذ والأبواب الخارجية"، كما أخلي الموقع الذي يتم فيه التحضير لحفل تنصيب جو بايدن رئيسا.ويعد الخطاب الافتتاحي للرئيس الجديد جو بايدن فرصة لعرض جدول أعماله ورؤيته للشعب والعالم، وطالما تضمنت الخطب السابقة للرؤساء الأميركيين رؤيتهم لخطة عملهم خلال الاربع سنوات المقبلة