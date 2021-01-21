البابا فرنسيس يدين تفجيري بغداد ويعتبرهما "عملاً وحشياً عبثياً"

وفي برقية إلى الرئيس العراقي برهم صالح، قال البابا الذي خطط لرحلة إلى البلاد بين 5 إلى 8 آذار، إنه "واثق من أن الجميع سيواصلون العمل للتغلب على العنف بالإخاء والتضامن والسلام".وكان 32 شخصاً قد قضوا اليوم، وأصيب 110 آخرون بجروح في تفجيرين انتحاريين في وسط بغداد.