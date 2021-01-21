البابا فرنسيس يدين تفجيري بغداد ويعتبرهما "عملاً وحشياً عبثياً"

أعرب البابا فرنسيس عن شعوره بـ"حزن عميق" حيال الهجوم المزدوج الذي أودى بحياة 32 شخصاً على الأقل، اليوم، في بغداد، في "عمل وحشي مجنون" وفقاً لما قاله الحبر الأعظم الذي يعتزم زيارة العراق في آذار، بحسب ما أفادت وكالة فرانس براس.
وفي برقية إلى الرئيس العراقي برهم صالح، قال البابا الذي خطط لرحلة إلى البلاد بين 5 إلى 8 آذار، إنه "واثق من أن الجميع سيواصلون العمل للتغلب على العنف بالإخاء والتضامن والسلام".
وكان 32 شخصاً قد قضوا اليوم، وأصيب 110 آخرون بجروح في تفجيرين انتحاريين في وسط بغداد.
وفي ما يلي نص البرقية:
فخامة السيد برهم صالح
رئيس جمهورية العراق
لقد حزن كثيراً قداسة البابا فرنسيس عند سماعه بحدث الانفجار اليوم في ساحة الطيران، وهو يرفض هذا الفعل الخبيث والشنيع، ويصلي من أجل أرواح الموتى وعوائلهم، والجرحى، ولأفراد الطوارئ ممن يهتمون بهؤلاء الجرحى. ويرغب بأن الجميع سيظل يعمل من أجل تخطي العنف بأخوية وتضامن وسلام. البابا فرنسيس يدعو بركة الله العليّ بأن تنزل على الجمهورية جمعاء وعلى شعبها.
الكاردينال بيتروا بارولين
سكرتير دولة الفاتيكان