ترامب يغادر واشنطن قبل بدء حفل تنصيب بايدن

غادر ترامب البيت الأبيض على متن مروحية رئاسية متوجها إلى قاعدة أندروزرافق ترامب خلال المغادرة زوجته ميلانيا ترامب.كان في وداع ترامب بالبيت الأبيض عدد من الموظفينترامب ترك رسالة للرئيس المنتخب جو بايدن في البيت الأبيض، دون أن يتم الكشف عن مضمونها.اصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون.