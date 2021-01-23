طهران: خلافاتنا مع واشنطن مبدئية ومستعدون للتعاون ببعض القضايا

وأعرب ظريف في مقابلة نشرتها اليوم السبت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية عن اقتناعه شخصيا بضرورة "تحديد الصورة النهائية" للعلاقات مع الولايات المتحدة.وقال: "باعتقادي الشخصي علينا أن نقول لأمريكا: لا نتعاون معكم حول قضية إسرائيل ولنا خلاف معكم بهذا الشأن، ولن نواكبكم في قضية الهيمنة ولن نسمح لكم بالتدخل في شؤون إيران الداخلية، لكن لا مشكلة لنا في التعاون معكم في قضية النفط، ولا مشكلة لنا في ضمان أمن الخليج، مع اعتقادنا بأن التواجد الأجنبي في الخليج يزعزع أمنه وأنتم لا ينبغي أن تتواجدوا هنا".وتفاقمت العلاقات بين طهران وواشنطن حتى أسوأ مستوى منذ سنين في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وفرض عقوبات قاسية على إيران.وأعرب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن رغبته في العودة إلى الاتفاق النووي في حال عودة إيران في المقابل إلى تنفيذ كامل مسؤولياتها بموجب الصفقة.