تسجيل زيادة حادة للوفيات بكورونا في دولة أوروبية

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20089، ليصل إلى مستوى 3689746 حالة.ويمثل هذا العدد تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة التي سجلت يوم 22 يناير 40261 حالة، وفي 23 يناير 33552، وفي 24 يناير 30004، وفي 25 يناير 22195.وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1631 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 100162 متوفيا.