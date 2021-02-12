بالأرقام.. إجمالي عدد المطعمين ضد عدوى كورونا في العالم

وتوصلت الوسائل بتتبع البيانات من السلطات المختصة والخبراء ووسائل الإعلام، إلى أن "نسبة الأشخاص الذين تم تلقيحهم تزيد عن 2 % من سكان الأرض، الذين يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان عددهم حتى منتصف عام 2020 بنحو 7 مليارات 795 مليون شخص".وجرى في المتوسط خلال الأيام السبعة الماضية حوالي 6 ملايين عملية تطعيم، فيما تجاوز عدد الملقحين في 3 شباط لأول مرة عدد المصابين بفيروس كورونا.وسجل إجمالا منذ بداية الوباء إصابة 107.8 مليون شخص، وتوفي أكثر من 2.3 مليون منهم.وتم إعطاء معظم التطعيمات، وهي أكثر من 48 مليونا لسكان الولايات المتحدة وتأتي الصين في المرتبة الثانية بتطعيم أكثر من 40 مليون مواطن، وفي المرتبة الثالثة بريطانيا، حيث تم تطعيم حوالي 14.1 مليون شخص بما في ذلك أقاليمها فيما وراء البحار وجزر القنال وجزيرة مان.وتمثل هذه البلدان نسبة تقترب من 65 % من جميع الملقحين.