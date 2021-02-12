اعتقال أكثر من 350 شخصاً منذ بداية الانقلاب في ميانمار

ونشطاء، ورهبان، اعتقلوا منذ الانقلاب العسكري في ميانمار في 1 شباط، وأن بعضهم يواجه تهما جنائية "بذرائع مشكوك فيها".وقالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ندى الناشف، في كلمة افتتاحية بجلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان إن أي عقوبات تفرضها الدول يجب أن تركز على زعماء الانقلاب وليس على المستضعفين في البلاد.وأضافت "نوصي هذا المجلس بتوجيه أقوى نداء ممكن للسلطات العسكرية لاحترام نتيجة الانتخابات وإعادة السلطة إلى السيطرة المدنية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً".