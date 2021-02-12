ثلاث دول اوربية تؤكد انشطة ايران الاخيرة خطوات لتطوير سلاح نووي

وقالت الدول الثلاث في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إنه "لا يوجد أي دليل على أن هدف أنشطة إيران النووية مدني، وعليها وقف انتهاكاتها للاتفاق النووي"، مشيرتا إلى "أنها تتابع بقلق إعلان إيران إنتاجها يورانيوم معدني".وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول أمس الأربعاء، "أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه كوقود في أحد مفاعلاتها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015".