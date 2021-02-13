أميركا تدعو تركيا إلى احترام سيادة العراق

دعت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، الحكومة التركية إلى احترام السيادة العراقية، على خلفية العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها مطلعة على التقارير الإخبارية الخاصة بالعمليات العسكرية التركية التي تجري داخل أراضي إقليم كوردستان، مطالبة بأن "أي أنشطة عسكرية داخل العراق يجب أن تراعي احترام سيادة الأراضي العراقية".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء الماضي، عن تدمير عشرات الأهداف لحزب العمال الكوردستاني ضمن إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أطلقتها الأربعاء الماضي، في مناطق داخل إقليم كوردستان.