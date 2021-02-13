العراق الأعلى عربياً.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ108 ملايين

وأشار الإحصاء إلى أنه تم تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين، في ديسمبر 2019.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبإجمالي عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس، إذ سجلت 27561561 حالة إصابة لغاية اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 481258 وفاة، تليها الهند مسجلة 10892746 حالة إصابة بهذا الفيروس، و155550 وفاة بسببه.وفي الدول العربية، سجل العراق أعلى إجمالي من حالات الإصابة بفيروس كورونا لغاية اليوم، حيث بلغت 639438 حالة، وتسبب هذا الفيروس بوفاة 13157 شخصا بالبلاد أيضا.