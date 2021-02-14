بذكرى اغتيال والده.. الحريري يطالب بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية

طالب رئيس حكومة لبنان المكلف، سعد الحريري، اليوم الأحد، بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية فيما يتعلق باغتيال والده رفيق الحريري.



وقال الحريري في سلسلة تغريدات عبر تويتر "في الذكرى الـ 16 لاستشهادك، لكل من ليس لديهم عملاً إلا الهجوم على الحريرية السياسية، سأذكرهم ما هي الحريرية السياسية: الحريرية السياسية أوقفت الحرب الاهلية، اعادت لبنان الى الخارطة، أعادت اعمار بيروت، بنت مستشفيات حكومية ومستشفى رفيق الحريري نموذج عن ذلك".

وأردف الحريري قائلاً "منذ بضعة أشهر، صدر حكم من المحكمة الخاصة بلبنان على سليم عياش، احد قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هذا الحكم سيُنفذ، وعياش سيُسلم، مهما طال الزمن. والأهم، أن مسلسل الاغتيالات، يجب أن يتوقف وسيتوقف، وإلا هناك مشكلة كبيرة في البلد"، على حد قوله.

وأشار إلى أن "حقوق المسيحيين هي ببساطة حقوق اللبنانيين"، مشدداً على أنه "لا مخرج من الازمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي ومن دون مصالحة عميقة مع الاشقاء العرب والتوقف عن استخدام البلد منصة للهجوم على دول الخليج العربي وتهديد مصالح اللبنانيين".