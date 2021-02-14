وفاة رئيس الارجنتين السابق عن عمر ناهز 91 عاما

وذكرت تقارير أن منعم المنحدر من عائلة مهاجرين سوريين توفى بعد صراع مع المرض لفترة طويلة

وشغل منعم الذي احتفل أوائل يوليو الماضي بعيد ميلاده الـ90، منصب رئيس الدولة خلال فترة بين عام 1989 و1999، كما ترشح في انتخابات عام 2003، حيث خسر أمام نيستور كيرشنير

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