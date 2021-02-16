ايران: لا صلة لنا بهجوم أربيل ونرفض أي عمل يعرض أمن العراق للخطر

وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة، إن "المحاولات المشبوهة لاتهام إيران بالوقوف وراء حادثة قصف أربيل الصاروخي مدانة".وأضاف، أن "إيران تعتبر استقرار وأمن العراق قضية أساسية للمنطقة وجيرانها وترفض أي أعمال من شأنها الإخلال بالنظام والسلام في هذا البلد".وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "هذه الأعمال مشبوهة"، مطالباً "الحكومة العراقية بإصدار التعليمات اللازمة لمتابعة الجناة والتعامل معهم".