رسمياً.. واشنطن ترفع حركة "أنصار الله" الحوثية من قائمة الإرهاب

وجاء في بيان صدر عن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة: "اليوم 16 فبراير، تسحب وزارة الخارجية قرار إدراج "أنصار الله" في القائمة".وأوضح البيان أن "الحركة لم تعد معرضة للقيود التي كانت مفروضة عليها بموجب القواعد الخاصة بمواجهة الإرهاب والمنظمات الإرهابية الأجنبية".وأضاف أن "المواطنين الأمريكيين لا يحتاجون من الآن فصاعدا إلى إذن من إدارة مراقبة الأصول الأجنبية لإجراء التعاملات مع أنصار الله".