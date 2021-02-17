الأمن الروسي يعتقل متطرفين خططوا لهجمات إرهابية في شمال القوقاز

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه اعتقل 19 شخصاً من المتطرفين في 4 مناطق في البلاد، لتخطيطهم لأعمال تخريبية إرهابية في شمال القوقاز.



وأضافت المخابرات الروسية، في بيان: "قام جهاز الأمن الفيدرالي بقطع نشاط جماعة إقليمية متطرفة تابعة لمنظمة التكفير والهجرة الإرهابية الدولية".

وذكر الأمن الروسي، أن "عناصره تمكنوا في فبراير، من اعتقال 19 إرهابيا في جمهورية قراتشاي - تشيركيسيا، وجمهورية القرم، وإقليم كراسنودار، ومقاطعة روستوف على الدون. وبالإضافة إلى الترويج للفكر التكفيري، وتجنيد أنصار جدد، خطط هؤلاء لتنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية".

وخلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة وتجمع المعتقلين، عثر رجال الأمن على أكثر من 40 نسخة من المطبوعات المتطرفة، وعلى بندقية آلية كلاشينكوف، ورشاش من طراز RPK، وذخيرة، وعبوات ناسفة بوزن إجمالي يزيد على 3 كلغم.