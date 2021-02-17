صحيفة: إيران قد تنشر 200 صاروخ في العراق لمهاجمة إسرائيل

وذكرت الصحيفة أن "إيران تمتلك مئات الصواريخ التي يمكنها الوصول إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "في حين أن فرص المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران تعتبر منخفضة، فإن التوترات المتصاعدة في الشمال وسط احتمال المواجهة في سوريا أو لبنان، قد تدفع إيران أيضا إلى الرد".ورأت أن "المبرر المنطقي لنشر إيران للصواريخ في العراق وإطلاقها من هناك ضد إسرائيل هو محاولة منع رد انتقامي مباشر للجيش الإسرائيلي ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية".