خلال يوم واحد.. نحو 14 ألف إصابة بكورونا في دولة أوروبية

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13762، مقابل 12074 في بيانات أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 2765412 حالة.وأضافت الوزارة أنها رصدت 347 وفاة ناجمة عن المرض، مقابل 369 في إحصائية الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 94887 حالة.وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2286024 شخصا بعد رصد 17771 حالة شفاء جديدة.