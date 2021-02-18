البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي

أفادت متحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم خميس، بأن إيران "بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".



وأضافت أن واشنطن "تركز جهودها مع الشركاء والحلفاء على مستقبل الاتفاق النووي ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي".