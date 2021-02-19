قاضيان لخلافة صوان في قضية انفجار المرفأ... من هما؟

ووفق المصادر، فإنّ "نصار وغانم يَحظيان بثقة واسعة من قِبل أعضاء مجلس القضاء الأعلى".وتجدرُ الإشارة، إلى أنّ "نصار كانت قد أصدرت قبل أشهر قراراً ظنيّاً في قضية الباخرة "ترايدر" التي كانت تحملُ مواد خطرة وأسلحة ومتفجّرات ومن بينها 10 آلاف كيلو من نيترات الأمونيوم".وصباح يوم الخميس 18 شباط الجاري، أصدرت محكمة التمييز الجزائيّة برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المُقدّم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للإرتياب المشروع، قرارًا قضى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي فادي صوّان وإحالتها على قاضٍ آخر يعين وفقًا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.