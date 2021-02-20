جريمة مروعة تهز تركيا والضحية لاجئة سورية!

وقالت وسائل إعلام محلية تركية، إن "شجاراً دار لسبب غير معروف حتى الآن بين السوري (علي حسين 38 عاماً) وزوجته (نور جميل حسين 36 عاماً) في مدينة غازي عنتاب، وقام خلاله السوري بأخذ سكين من المطبخ ليطعن به زوجته في صدرها أمام أطفالها الخمسة"، بحسب تركيا الانوأضافت أن "الزوج الغاضب ضغط أيضاً بالسكين على حلق زوجته وسط صراخ الأطفال وعند سماع أقاربهم الذين يعيشون في الطابق العلوي نزلوا وجدوا نور قد تلطخت بالدماء".وحضرت فرق الشرطة والفرق الطبية إلى العنوان، في حين بدأت الشرطة عملية أمنية لضبط الزوج القاتل.