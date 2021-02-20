خلال يوم واحد.. نحو 15 ألف إصابة بكورونا في دولة أوروبية

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض الوفيات والإصابات بالعدوى مقارنة مع أمس الجمعة الذي رصدت فيه 353 وفاة و15479 إصابة بالفيروس.وأجرت السلطات الصحية 306078 فحص كشف عن الفيروس في اليوم الماضي، مقابل 297128 فحصا في اليوم الذي سبقه.وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.