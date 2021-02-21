فيس بوك يحظر الصفحة الرسمية لاحد الجيوش

اعلن موقع "فيس بوك"، اليوم الاحد، إنه حذف الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار بموجب معاييره التي تحظر التحريض على العنف .

وقال ممثل لفيسبوك في بيان، انه "وتماشياً مع سياسة الموقع العالمية ، فقد تقرر حذف صفحة فريق معلومات تاتمادا "جيش ميانمار" من فيسبوك بسبب الخرق المتكرر لمعايير أوساط فيس بوك التي تحظر التحريض على العنف.

يأتي بعد يوم من مقتل متظاهرين اثنين عندما فتحت الشرطة النار على مظاهرة ضد انقلاب الأول من فبراير.

ويشتهر جيش ميانمار باسم تاتمادا ، ولم تعد صفحته متاحة اليوم الأحد.

وقال موظفون في أجهزة الطوارئ إن اثنين قتلا في مدينة ماندالاي ثاني كبرى مدن ميانمار يوم السبت عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير وذلك في أكثر الأيام دموية خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات.