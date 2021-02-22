فتوى لخامنئي لتحجيب الشخصيات الكرتونية

نقل موقع "إيران إنترناشيونال"، فتوى لمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، قال فيها بتحجيب الشخصيات في الأفلام الكرتونية.

وجاء في نص الفتوى "على الرغم من أن الحجاب ليس ضروريا في ذاته (بالنسبة للشخصيات الكرتونية)، لكن، من حيث عواقبه، فإنه من الضروري مراعاة الحجاب في الرسوم المتحركة".



وقد سخر بعض المغردون الإيرانيون من هذه الفتوى، حيث نشر بعضهم صور لشخصيات ديزني مرتدين الحجاب.

قبل فتوای vs بعد فتوا pic.twitter.com/CDKVPV1s9I — رادیکال⁦⁦ (@RadicalFarsi) February 20, 2021

يذكر أن الشرطة الإيرانية تجبر النساء على ارتداء الحجاب في الشوارع، حيث تتعرض الكاشفات عن شعورهن إلى الضرب والاعتقال من قبل قوات الأمن، بسبب مخالفتهن قواعد الحجاب الإلزامي.



