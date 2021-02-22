الأمم المتحدة: كورونا قلب حياة الملايين "رأساً على عقب"

وقال غوتيريش في كلمته خلال افتتاح الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، "لقد أظهر الوباء بوضوح الطبيعة المترابطة لأسرتنا البشرية والطيف الكامل من حقوق الإنسان، المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. لقد فاقم وباء كورونا الفجوات الموجودة من قبل ونقاط الضعف وعدم المساواة، كما أدى إلى ظهور مشاكل جديدة، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان. نحن نشهد حلقة مفرغة من الانتهاكات".وأوضح، أن "فقدان الوظائف وزيادة الديون والانخفاض الحاد في الدخل قلبت حياة مئات الملايين من العائلات رأسا على عقب"، مشيراً إلى أن "تداعيات الوباء انعكست سلبا أكثر على النساء والأقليات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين واللاجئين والمهاجرين".