واشنطن: الصواريخ التي استخدمت بالهجمات الأخيرة صنعت في إيران ونقلت للعراق

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في مؤتمر صحفي عقده: "رأينا التقارير عن الهجوم الصاروخي اليوم، كما قلنا لكم بعد الهجوم المأساوي في أربيل، إننا نشعر بغضب إزاء الاعتداءات الأخيرة".واضاف: "أما الهجوم في أربيل، فنحن لا نزال نعمل على تحديد من فعل ذلك، لكننا أكدنا سابقا أننا سنحمل إيران المسؤولية عن تصرفات التنظيمات المرتبطة بها، التي تشن هجمات على الأمريكيين".وأردف: "وفيما يتعلق بردنا، فإنه سيكون متوازنا، نحن بأنفسنا سنحدد التوقيت وسنستخدم مجموعة الأدوات في المكان وفي الوقت اللذين سنختارهما. لن ننفجر غضبا ونحدث خطرا للتصعيد، لأنه يجعل إيران تربح ويسهم في محاولتها لزعزعة استقرار العراق أكثر. وأي رد سيتم اتخاذه بالتنسيق مع الشركاء في العراق والتحالف الدولي".وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن الصواريخ، التي استخدمت في الهجمات الأخيرة، صنعت في إيران ونقلت إلى العراق.وفي وقت سابق من اليوم، سقطت 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا" في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تحتضن بعثات دبلوماسية أجنبية ومقرات أجهزة حكومية.والأسبوع الماضي تعرض مجمع مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق لهجوم أودى بحياة متعاقد كان يعمل مع القوات الأمريكية في قاعدة عسكرية بالموقع.