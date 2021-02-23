الناتو: قلقون من قرب امتلاك إيران لسلاح نووي

وقال ستولتنبيرغ في تصريح نقلته شبكة "CNN" الأمريكية: "إيران مصدر قلق لأنها مسؤولة عن أنشطة مزعزعة لاستقرار المنطقة، ونحن قلقون إزاء برنامجها الصاروخي".وأضاف: "نحن بالتأكيد قلقون إزاء تطوري إيران سلاحا نوويا"، مشيرا إلى أن "الحلف يرحب بالاتفاق النووي الموقع مع طهران في عام 2015".ولفت إلى أنه "يتوقع أن يرحب الحلف أيضا بالجهود الأمريكية في محاولة إيجاد طريقة ما لتطوير أو توقيع اتفاق جديد مع إيران من شأنه فرض قيود على برنامج طهران النووي".وأكد ستولتنبيرغ أن "أكثر ما يقلق الناتو هو ذلك المزيج بين قرب إيران من تطوير سلاح نووي وقدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي".وتابع: "هو مزيج بين الاقتراب من امتلاك قنبلة نووية ورأس نووي وأسلحة نووية إلى جانب صواريخ بعيدة المدى"، مشددا على "أهمية فرض قيود على برنامج إيران النووي".