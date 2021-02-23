Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
مجلس الوزراء يخول الصحة التعاقد مع شركة سينوفارم المنتجة للقاح كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

سواريز: الكثير من صفقات برشلونة لم تحقق التوقعات وميسي يفتقدني

دوليات

2021-02-23 | 03:03
سواريز: الكثير من صفقات برشلونة لم تحقق التوقعات وميسي يفتقدني
890 مشاهدة

اكد لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، أن إدارة ناديه السابق لم تحترمه بالقدر الكافي قبل رحيله عن صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجاري.

وقال سواريز في حوار أجرته معه مجلة فرانس فوتبول: "ما أزعجني وأحبطني كثيرا، أن إدارة برشلونة أبلغتني بأنني تقدمت في السن، ولم أعد مؤهلا لخوض مباريات على مستوى عال".

وأضاف: "أعتقد أنني كنت أستحق مزيدا من الاحترام، فإذا لم يكن لي بصمة مع برشلونة، لتفهمت تماما قرار الاستغناء عن خدماتي، لكنني سجلت 20 هدفا على الأقل في كل موسم، وكانت أرقامي جيدة للغاية، ولم يتفوق علي سوى ليونيل ميسي".

واوضح المهاجم الأوروجوياني: "الكثير من صفقات برشلونة لم تحقق التوقعات، أما أنا فقد وصلت لمستويات متميزة مع البارسا، وقدمت ما كان متوقعا مني".

وزاد: "في مثل هذه الظروف الصعبة، كان لزاما علي أن أتسم بالقوة الذهنية، لإثبات أنني قادر على تجاوز مثل هذا الموقف، لم أستسلم أبدا أمام الظروف العصيبة التي مررت بها".

وتابع: "قوة شخصيتي دفعتني للانتقال إلى أتلتيكو مدريد الذي ينافس على الألقاب الكبيرة، للتأكيد على أنني قادر على اللعب في مستويات قوية، وما زلت مفيدا.. بحثت عن ذاتي بعد كل هذه السنوات في برشلونة".

واستطرد: "رحبت بفكرة رحيلي عن برشلونة، لأنني لا أحب التواجد في مكان لا يريدني، لكن ما كان صعبا هو اعتياد أسرتي على العيش في هذه المدينة لست سنوات، واضطررت للحديث مع أولادي بشأن أنه حان الوقت للابتعاد عن أصدقائهم والتخلي عن عاداتهم في برشلونة".

وأردف: "لقد كان أمرا معقدا للغاية، وزادت صعوبته في ظل ظروف الوباء، ففي مدريد يصعب ممارسة أنشطة أخرى مع أطفالي بعيدا عن دراستهم، فهم يفتقدون أصدقائهم ويفتقدون أيضا عائلة زوجتي في برشلونة، ويبقى الأهم أن أسرتي تراني سعيدا في الوقت الحالي".

وشدد: "بالطبع أفتقد ميسي كثيرا، فهو صديقي بصرف النظر عن اللاعب الذي يعرفه الجميع.. أفتقد منافشاتنا يوميا في كرة القدم وكافة الأمور الحياتية، كان هناك ترابط أسري بين العائلتين، والأطفال يفتقدون بعضهم البعض، كنا نعلم جميعا أن لحظة التغيير قادمة بسبب أعمارنا، ويجب أن نستعد لها".

وبسؤاله هل ميسي يفتقدك، أجاب لويس سواريز في ختام تصريحاته: "هذا السؤال يجيب عليه ليو.. وبشكل عام فإن المدرب رونالد كومان لم يفتقدني لأنه صرح بأنه سعيد بقرار رحيلي، أما ميسي، ربما يفتقدني لأنني صديقه اليومي".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

رياضة

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:25 | 2021-02-23 11:25
11:06 | 2021-02-23 11:06
10:57 | 2021-02-23 10:57
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
العمليات المشتركة تحدد الجهة التي تقف وراء استهداف الخضراء
20.63%
13:18 | 2021-02-22
العمليات المشتركة تحدد الجهة التي تقف وراء استهداف الخضراء
13:18 | 2021-02-22
مصرف الرافدين يباشر بمنح سلف الموظفين
19.04%
02:13 | 2021-02-22
مصرف الرافدين يباشر بمنح سلف الموظفين
02:13 | 2021-02-22
وزير الصحة يزف خبراً ساراً للشعب العراقي بشان لقاحات كورونا
18.75%
06:34 | 2021-02-23
وزير الصحة يزف خبراً ساراً للشعب العراقي بشان لقاحات كورونا
06:34 | 2021-02-23
الصحة تدق ناقوس الخطر وتؤكد: أكثر من نصف الإصابات هي بالسلالة الجديدة
14.92%
09:14 | 2021-02-22
الصحة تدق ناقوس الخطر وتؤكد: أكثر من نصف الإصابات هي بالسلالة الجديدة
09:14 | 2021-02-22
شاهد.. آثار القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد
13.61%
13:03 | 2021-02-22
شاهد.. آثار القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد
13:03 | 2021-02-22
وفاة طفل بعد اللّعب في الثلج... والسبب؟
13.06%
12:00 | 2021-02-22
وفاة طفل بعد اللّعب في الثلج... والسبب؟
12:00 | 2021-02-22
المزيد
لا
لا
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.