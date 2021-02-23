بالصور: نزهة ترفيهية تتحول الى حادث مفجع في الاسكندرية

تعرض مركب يقل 19 شخصا للغرق، مساء أمس الاثنين، في بحيرة مريوط بمنطقة الهوارية غربي محافظة الإسكندرية المصرية.









كما استطاعت قوات الحماية المدنية إنقاذ 5 مصابين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وفقا لموقع "المصري اليوم". وانتشلت قوات إدارة الحماية المدنية "الإنقاذ النهري"، 6 جثث، بحسب آخر الاخبار، تم نقل 4 منهم إلى مستشفى العامرية العام، فيما استقبل مستشفى خاص جثتين أخرتين، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن مفقودين آخرين.كما استطاعت قوات الحماية المدنية إنقاذ 5 مصابين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وفقا لموقع "المصري اليوم".

وأكد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، أنه من المعاينة المبدئية تبين أن جميع من كانوا على المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة.