التلفزيون السوري: الهجوم الأمريكي استهدف عدة مناطق في شرق سوريا

أعلن التلفزيون الرسمي السوري، أن الهجوم الأمريكي فجر الجمعة استهدف عدة مناطق في شرق سوريا على الحدود مع العراق.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من سوريا حتى الآن على الضربات الجوية.

يأتي ذلك عقب تأكيد البنتاغون أن مقاتلات أمريكية شنت عدة غارات على ميليشيات تدعمها إيران في شرق سوريا ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أن الضربات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ثقته في أنه قد تم ضرب الهدف الصحيح.