ايران ترد على تركيا وتستدعي سفيرها احتجاجا على بعض التصريحات

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت ، اليوم الأحد، سفير طهران لدى أنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق.وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها".وكان سفير إيران لدى بغداد إيرج مسجدي قد دعا تركيا إلى "مغادرة العراق واحترام أراضيه".واضاف مسجدي "نرفض التدخل العسكري في العراق، وينبغي على القوات التركية ألا تشكل تهديدا أو أن تنتهك الأراضي العراقية"، متسائلا "ما شأن تركيا في (قضاء) سنجار؟".